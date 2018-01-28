Названы самые дешевые иномарки в России

23:00 28 января 2018 6

Ravon R2 сохраняет за собой лидерство в рейтинге лучших бюджетных иномарок Фото: Ravon.ru

Автоэксперты составили рейтинг самых дешевых иномарок, представленных на российском рынке в начале 2018 года. Лучшим бюджетным автомобилем признан хетчбэк Ravon R2, стоимость которого начинается с 439 тысяч рублей.

На втором месте расположился японский седан Datsun on-DO. За него покупателю придется отдать не менее 444 тысяч рублей, но минимальная цена действует только на прошлогодние модели. Стоимость новых машин начинается уже с 451 тысячи рублей. Третьим в рейтинге стал седан Ravon Nexia с начальной ценой в 449 тысяч рублей, пишет Daily-motor.ru

В пятерку лучших также вошли китайский седан Brilliance H230 (460 тысяч рублей) и Renault Logan (479 тысяч за модель 2017 года). Эксперты также выделили FAW Oley, седан Ravon R4, Renault Sandero и Ravon Gentra. Стоимость этих автомобилей не превышает 550 тысяч рублей.