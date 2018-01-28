Полиция нашла в багажнике BMW чемоданы с расчлененным телом актрисы. ФОТО

У погибшей актрисы остался маленький ребенок
В американском городе Алоха, штат Оренгон, полиция нашла расчлененное и обезглавленное тело модели и актрисы Сары Жгоул. Останки находились в двух чемоданах, которые лежали в багажнике черной BMW.
Правоохранители уже взяли под стражу подозреваемого, пишет РИА «Новости». При задержании он пытался покончить с собой. По словам очевидцев, он в течение часа скрывался в овраге, а его крики были «полны отчаяния». Что толкнуло мужчину на преступление, неизвестно.
28-летняя погибшая работала моделью, актрисой и озвучивала фильмы. У нее остался маленький сын.