Тела погибших обнаружили во время тушения пожара
В одном из домов в селе Ишимского района Тюменской области в пожаре погибли 53-летняя женщина и ее трехлетний внук. Их тела обнаружили сотрудники МЧС во время тушения огня.
Возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, сообщили в СУ СК России по Тюменской области. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, планируется проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.
Ранее «URA.RU» сообщало о пожаре в тюменском ресторане. По рассказам очевидцев, посетители выбегали из здания без верхней одежды, спасаясь от едкого дыма и пламени.