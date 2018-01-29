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Главные новости Тюменской области
11:34  29 января 2018 0

В Тюмени бабушка и внук погибли во время пожара

Пожар улица Петропавловская 25 А 2 Курган, пожарный, мчс
Тела погибших обнаружили во время тушения пожараФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одном из домов в селе Ишимского района Тюменской области в пожаре погибли 53-летняя женщина и ее трехлетний внук. Их тела обнаружили сотрудники МЧС во время тушения огня.

Возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, сообщили в СУ СК России по Тюменской области. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, планируется проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

Ранее «URA.RU» сообщало о пожаре в тюменском ресторане. По рассказам очевидцев, посетители выбегали из здания без верхней одежды, спасаясь от едкого дыма и пламени.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
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