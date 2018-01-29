12:13 29 января 2018 3

Жители Тюмени ставят капканы на бродячих псов Фото: паблик «ЧС Тюмень» «ВКонтакте»

В Тюменском районе Зарека местные жители ставят капканы на бродячих собак. Одно из животных попалось в ловушку — информацию о хромающем псе в соцсетях распространила неравнодушная тюменка.

«Я стою: дорога, помойка, собака, я и ребенок. Мимо идут мужчины, прошу их помочь собаке — получаю игнор. За ней не могла побежать, да и боязно», — рассказала жительница района Евгения Мальцева. Позже она сообщила о дворняге с капканом на лапе в группе помощи бездомным животным. Несколько человек откликнулись на эту историю и пытались найти собаку, однако им это так и не удалось.

При этом некоторые тюменцы не на шутку обеспокоились появлением капканов еще и потому, что видят в них угрозу для маленьких детей. Многие возмущаются такой инициативой, называя ее зверством и живодерством. «Ну поставил капкан и что, собак меньше станет или что? Понять не могу, ни за что бедному существу лапу сломать, это край тупизма. Искренне желаю тем, кто ставит капканы, самим в них попасть», «Как таких уродов земля носит…», «На себя капканы ставьте. Варвары», — не сдерживают негодования тюменцы.

Однако нашлись и защитники таких мер, говорящие об опасности и агрессивности бродячих псов. Один из подписчиков тюменского паблика в соцсети решил взглянуть на проблему более широко и предложил свой вариант ее решения. «Надо на собак как на оружие давать разрешение! Проверяя в первую очередь хозяина как положено, предупреждая о штрафе за отсутствие прививок! Вживлять за его счёт собаке чип — чтоб как номер на оружии… Вот тогда порядок будет и наказание, если выбросят пса», — отметил мужчина.