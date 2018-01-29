На Урале бабушку-ветерана заставили платить за воду, от которой она отказалась

В Серове местная управляющая компания «ЖКХ Серов» выставила счет пенсионерке за горячую воду, которой женщина не пользуется. Несмотря на то, что в доме у женщины стоит водонагреватель, а на трубе с горячей водой установлена заглушка, пенсионерке насчитали свыше 12 тысяч рублей долга.
Последние 10 лет женщина жила с водонагревателем и не платила за горячую воду. Однако с января 2017 года женщине стали приходить квитанции. В управляющей компании пенсионерке заявили, что она якобы вытаскивает заглушку и пользуется горячей водой. Время с января прошлого года жительница Серова потратила на бюрократическую переписку между управляющей компанией, Расчетным центром Урала и прокуратурой. Все это время женщине приходили счета за услугу, которой она не пользовалась, пишет портал «Серов Глобус». Кроме того, из-за статуса должника горожанка лишилась положенной ей, как ветерану труда, скидки на услуги.
Серовская городская прокуратура намерена в суде защитить права женщины, однако дата суда пока не известна. Тем временем пенсионерке продолжают приходить счета. Получить оперативный комментарий директора «ЖКХ Серов» Руслана Шелкова не удалось. Его секретарь сообщила «URA.RU», что руководитель находится на совещании.