Легендарный ресторан «Факел» в Салехарде снова откроет свои двери. Его ждут полное обновление интерьера и ребрендинг. Бывший «Факел» теперь будет называться «Панорама», оформится в стиле «авеню», обзаведется караоке-холлом и обширным национальным меню, — рассказал «URA.RU» новый арендатор ресторана, гендиректор акционерного общества «Салехардобщепит» Дмитрий Терещук.
Подготовка к открытию находится уже в финальной стадии. Обновленный ресторан должен принять первых посетителей уже к праздникам — 23 февраля и 8 марта. Рестораторы обещают, что в меню будут присутствовать помимо традиционное европейской кухни и ямальские блюда из муксуна, щекура, оленины, морошки и брусники. Цены обещают невысокие, средний чек предположительно около полутора тысяч рублей.
Компания АО «Салехардобщепит» работает в ресторанном бизнесе на Ямале уже давно. Ранее они руководили ресторанами «Бирлайн» и «Охота» в Салехарде. Изначально компания была муниципальным предприятием, но позже акционировалась. Одним из акционеров по-прежнему является администрация ямальской столицы. Городской власти принадлежит и сам ресторан на мосту.
Ресторан «Факел», напомним, считается одним из главных туристических брендов Ямала. Он подвешен над мостом на высоте более 70 метров. Это одно из самых высоких строений в Салехарде. В ресторане панорамные окна, с которых открывается вид на столицу Ямала. Однако за годы существования он уже неоднократно закрывался. Возродить его пытались разные рестораторы, но каждый раз он прекращал работу из-за низких доходов и высокой арендной платы.