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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
19:24  29 января 2018 2

Обманутому уральскому дольщику дадут жилье в Крыму

Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, море, курорт, купание, отдых, отпуск, тель-авив
Мужчина рассказал, чем обернулась публикация его истории в СМИФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обязательства фирмы «КСК-Строительство», которая собрала деньги на постройку апартаментов на берегу Черного моря и «растворилась», выполнит другая компания — ООО «ИСК ВСК». Об этом «URA.RU» рассказал один из пострадавших покупателей. Ранее агентство подробно рассказывало, как его обманула крымская фирма.

Дмитрий Беспалов (имя по его просьбе изменено — прим. редакции) подчеркнул, что к покупателям обратился директор аффилированной с «КСК-Строительство» компании Николай Шалимов. «Предложил компенсировать неудобства апартаментами в другом ЖК — в „Итальянской деревне“, люди пока думают». По словам Беспалова, он лично больше не согласится ни на какой проект низкой степени готовности. По его словам, он не ожидал такого предложения и говорит, что на самом деле свою роль сыграл отголосок в СМИ.

Напомним, большой скандал произошел в Алуште: несколько десятков человек со всей страны заявили о том, что купили апартаменты в строящемся «Морском квартале» в Алуште, но не могут получить ни жилья, ни денег обратно. В числе пострадавших был и уралец Дмитрий Беспалов: он перевел около 4 млн рублей.

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Выяснилось, что фирма «КСК-Строительство» начала сбор денег с людей в 2015 году: с покупателями подписывались предварительные договоры купли-продажи апартаментов. В 2016 году фирма арендовала участок земли, а разрешение было дано в конце этого же года. Но вот покупателям обещали, что три 12-этажные башни будут построены уже к концу 2017 года. В марте 2017 года фирма сообщила, что участок, на котором появятся апартаменты, требует дополнительной экспертизы. Но, как выяснилось позже, работы по возведению практически и не начинались. Покупатели пошли в суды, получили исполнительные листы, однако денег своих они так и не получили. Параллельно выяснилось, что компания «КСК-Строительство» не выплатила часть зарплаты работникам и не до конца рассчиталась с контрагентами.

История получается тем более громкой из-за того, что «Морской квартал» получил высокую оценку властей Крыма — и для многих покупателей из материковой России стало своеобразной гарантией того, что проекту можно доверять.

«Мы решились на эти инвестиции, потому что верим Вам и властям Крыма», — писали обманутые пайщики в письме на имя президента России.

Директор компании ООО «ИСК ВСК» Николай Шалимов сказал, что действительно выходил с предложениями к дольщикам и готов предоставить комментарии, но попросил от «URA.RU» письменный запрос. К концу рабочего дня 29 января ответ на него так и не поступил.

«КСК-Строительство» — одна из примерно десятка фирм, которые объединены общими учредителями. Она считалась главной в группе компаний КСК, но она принадлежала московскому ООО «Маринхилл» (ее-то президентом и был Николай Шалимов). В июне компанию «КСК-Строительство» купил и возглавил бывший совладелец «Маринхилла» Алексей Кащенко. В этом же месяце Николай Шалимов оставил и пост руководителя в «КСК-Девелопменте», а сама фирма переименовалась в «Арену Групп». Сейчас Николай Шалимов работает в компании «ВСК-Инвест», которой владеет вместе с братом Олегом Шалимовым (им принадлежит 88%), остальное — у миноритариев. Ранее компания «ВСК-Инвест» была соинвестором «Итальянской деревни».

Отметим, что параллельно в Крыму продолжаются проверки в отношении «КСК-Строительства», сейчас их ведут правоохранительные органы и прокуратура. Так, МВД по Республике Крым сообщило одному из клиентов этой компании, что его заявление, касающееся строительства «Морского квартала», передано в управление экономической безопасности и противодействия коррупции, которое должно провести проверку и принять решение. Также администрация Алушты обратилась в службу госстройнадзора РК и службу финансового надзора РК с просьбой проверить деятельность ООО «КСК-Строительство».

Параллельно проходят и суды: только Арбитражный суд Республики Крым на 27 января принял девять исков от индивидуальных предпринимателей и коммерческих структур к компании «КСК-Строительство». Четыре заявления уже рассмотрены, по ним вынесены решения суда о взыскании с этой компании 4,5 млн рублей. На сайте федеральной службы судебных приставов по Республике Крым есть данные о девяти исполнительных производствах о взыскании с «КСК-Строительства» долгов и штрафов на общую сумму более 9 млн рублей.

Юлия Литвиненко
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