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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Челябинской области
10:56  30 января 2018 0

Челябинский журналист, подрабатывавший моделью, осужден за сбыт наркотиков

Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург, уголовное дело, приговор, клетка, арест, решетка, подсудимый, суд, задержание
Юлиан Майоров утверждает, что деньги за наркотики хотел потратить на благотворительностьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сосновский районный суд Челябинской области рассмотрел уголовное дело 27-летнего Юлиана Майорова, который по документам являлся собственным корреспондентом федеральной газеты и в прошлом подрабатывал моделью. Майорова признали виновным в сбыте наркотических средств в крупном размере.

Челябинец создал собственный интернет-магазин для продажи запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе суда. Он самостоятельно изготавливал и расфасовывал наркотики, а затем оставлял «закладки» на территории Челябинска. Майоров рассказал суду, что заработанные деньги он якобы частично направлял в благотворительные фонды для помощи больным детям, а также планировал создать свой фонд.

Юлиана Майорова также обвиняли в отмывании денег, добытых преступным путем — сумма составила более 7 млн рублей. В итоге молодого человека приговорили к 9 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Софья Стеклова
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