Челябинский журналист, подрабатывавший моделью, осужден за сбыт наркотиков

Сосновский районный суд Челябинской области рассмотрел уголовное дело 27-летнего Юлиана Майорова, который по документам являлся собственным корреспондентом федеральной газеты и в прошлом подрабатывал моделью. Майорова признали виновным в сбыте наркотических средств в крупном размере.
Челябинец создал собственный интернет-магазин для продажи запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе суда. Он самостоятельно изготавливал и расфасовывал наркотики, а затем оставлял «закладки» на территории Челябинска. Майоров рассказал суду, что заработанные деньги он якобы частично направлял в благотворительные фонды для помощи больным детям, а также планировал создать свой фонд.
Юлиана Майорова также обвиняли в отмывании денег, добытых преступным путем — сумма составила более 7 млн рублей. В итоге молодого человека приговорили к 9 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей.