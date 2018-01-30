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30 января 2018
15:52  30 января 2018 0

«Все стареют». В Сети поразились снимку с совершенно седым Киркоровым. ФОТО

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, киркоров филипп
Фанаты отметили, что их кумир «стареет»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эстрадный певец Филипп Киркоров поразил фанатов своей внешностью на совместном фото с музыкантом Петром Дрангой. Артист показал абсолютно седую бороду. Пользователи Сети сравнили 50-летнего поп-короля с дедушкой.

«Из сегодня. Был рад тебя увидеть, Филипп Киркоров! Хорошего отдыха и продолжения тура! И таких же улыбок в жизни, как на этой картинке!» — подписал снимок молодой аккордеонист. В комментариях заметили необычный внешний вид певца: «Седой… кумир»; «Все стареют».

В Сети также прошел слух, что волосы артиста, спрятанные под бейсболкой, уже не такие густые и тоже посеребрены сединой. Как пишут «Дни.ру», перед концертами король поп-музыки создает дополнительный объем с помощью искусственных прядей и регулярно красит голову и бороду. Однако сам Киркоров в одном из интервью ранее признался, что стремление выглядеть идеально у него с годами вошло в привычку, и он «не имеет права появиться на улице непричесанным и плохо одетым», даже чтобы погулять с собакой. «Даже если я, спрятавшись за темными очками, сижу в VIP-зале с ограниченным доступом аэропорта, все равно понимаю, что на меня смотрят. И не имею права даже позволить подумать окружающим, что я не в форме. А то будут потом говорить: «Ой, смотрите, Киркоров-то в жизни какой, а на экране эдаким кажется!», — подчеркнул Киркоров.

Ранее фанаты Филиппа Киркорова возмутились его отношением к собственным детям. Артист опубликовал фото и видео из машины, в которой мальчик и девочка ехали не пристегнутыми. Один из подписчиков, как сообщало «URA.RU», даже предложил лишить поп-короля родительских прав. Также певца регулярно критикуют коллеги. По информации «Утро.ру», многие музыканты подавали на артиста в суд за плагиат, последним из которых стал французский композитор Жильбер Синуэ.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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