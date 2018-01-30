Курганский сенатор оказался на больничной койке с опасной болезнью

В Курганской области обеспокоены здоровьем сенатора Елены Перминовой. Сейчас парламентарий проходит лечение от пневмонии в одной из московских клиник, эту информацию она сама подтвердила в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Также от двустороннего воспаления легких лечится курганский промышленник, депутат областной думы Сергей Муратов, который признался, что из-за того, что проходил лечение «на ногах», уже заработал осложнение. «В свое время так же сенатор Олег Пантелеев умер, конечно, надо беречься», — отметил Муратов.
Экс-сенатор Олег Пантелеев скоропостижно скончался на 65-м году жизни 16 сентября 2016 года в Москве. Банальная простуда обернулась тяжелой пневмонией. В январе 2018 года Олегу Пантелееву присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области».