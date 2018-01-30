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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Челябинской области
16:53  30 января 2018 0

Земляки сбежавшей в ИГИЛ челябинки рассказали о ее прошлом

Фатима не проявляла агрессии и не была злопамятной, утверждают учителяФото: interpol.int

Односельчане 31-летней Фатимы Киреевой, объявленной в розыск Интерполом, рассказали о детских годах женщины, которая сбежала в Сирию к террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ. По словам соседей, девочка любила читать, но не переносила физический труд.

Киреева родилась и выросла в селе Есаульском в Сосновском районе Челябинской области. Она уехала из поселка в Челябинск более десяти лет назад, но по-прежнему прописана здесь в полуразрушенном доме. Учителя вспоминают, что Фатима была сообразительной девочкой. «Фатима в детстве много читала. Свободное время у нее было занято чтением. Но труд физический она не любила, маме помогала мало и неохотно. Замыкалась она очень быстро. Друзей у девочки не было. Но и обижать ее не обижали, она была физически крепкой девчонкой», — приводит слова социального педагога «Сосновская нива».

По словам преподавателей, она никогда ни к кому не проявляла агрессии, не была злопамятной. Педагоги считают, что женщина подалась к радикалам из-за жизненной неустроенности.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Интерпол объявил в розыск 31-летнюю жительницу Челябинска. Женщина, которая, как сказано на сайте международной полиции, владеет русским и арабским языком, сбежала в Сирию.

Александр Лукманов
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