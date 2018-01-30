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30 января 2018
18:07  30 января 2018 0

В Китае палкой избили женщину, убившую собаку. ВИДЕО

Женщину привязали к воротам и устроили самосудФото: скриншот с видео

В Китае устроили жестокую расправу над женщиной, убившей собаку. Видео расправы над женщиной выложили в Сеть.

Китаянка убила собаку отравленными дротиками и собиралась продать пса на рынке на мясо. Женщину поймали местные жители и устроили самосуд. На кадрах видно, что женщину привязали к воротам, на шею ей положили труп собаки, после чего избили палкой.

Такая расправа не нашла широкого одобрения у зрителей. Как сообщает Life.ru со ссылкой на местные соцсети, китайцы в основном осудили тех, кто бил женщину. «Мы живем в современном обществе, здесь нельзя просто избивать человека за убийство собаки. Это нарушение закона, ее нужно было передать полиции», — подчеркнул один из зрителей.

Александр Лукманов
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