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31 января 2018
30 января 2018
22:22  30 января 2018 2

В Сети высмеяли испытания украинской крылатой ракеты

В словах Турчинова усомнился военный экспертФото: Wikimedia Commons

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил о том, что страна впервые провела испытания крылатой ракеты наземного базирования. Однако в это не поверили эксперты, и его заявление высмеяли в интернете.

По словам Турчинова, ракету разработали конструкторы госпредприятия «Луч» вместе с другими государственными и частными компаниями. Также якобы разрабатываются ее модификации для применения в воздухе и на море, сообщает Nation News. При этом пользователи в Сети не смогли найти доказательств испытаний.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков также усомнился в словах Александра Турчинова.«Это полнейшая чепуха, очередная провокация и глупость господина Турчинова. Чтобы сделать ракету с дальностью стрельбы, как американские „Томагавки“ или наш „Калибр“, надо иметь соответствующие системы управления и двигатели», — цитирует его RT. По словам Сивкова, все это на Украине никогда не выпускалось, и «сделать такое они просто не могут».

Эксперт предположил, что речь может идти о небольших модификациях старых советских ракет, которые были на вооружении кораблей Черноморского флота.

Игорь Чукреев
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