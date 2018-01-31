05:55 31 января 2018 0

Панике на Гавайях способствовали и систематические пуски баллистических ракет в КНДР Фото: скриншот видео, Youtube

В Агентстве по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи, США, завершилось служебное расследование по факту инцидента, имевшего место 14 января этого года. Сотрудник, из-за которого жители штата получили уведомления о ракетном ударе, был уволен.

Как оказалось, уволенный сотрудник включил предупреждение о ракетном нападении вовсе не по ошибке, а намеренно — не разобравшись, что проводится тренировка действий персонала в чрезвычайной ситуации. При этом было установлено, что уже не первый случай вопиющего непрофессионализма. Одновременно оставил свой пост и администратор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Верн Мияги — он подал в отставку, так считает себя ответственным за произошедшее, передает RT. Также лишился своего поста исполнительный директор Агентства Тоби Клермонт, но он, как указывает местное издание Star-Advertiser подал в отставку еще в прошлую пятницу.

«Главный виновник, нажавший не на ту кнопку, в течение 10 лет доставлял проблемы, и ранее путал учебные тревоги с реальными ситуациями по меньшей мере два раза — один раз в ситуации пожара и второй — при приближении цунами», — сообщает издание.

Напомним, 13 января жители Гавайев начали получать сигналы оповещения о ракетном ударе по островам. Как писало «URA.RU», происшествие вызвало панику.