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31 января 2018
30 января 2018
29 января 2018
09:55  31 января 2018 5

В Тюмени ищут педофила, напавшего на 8-летнюю девочку. ФОТО

Фоторобот маньяка разослали по всем отделениям полицииФото: паблик «ЧС Тюмень», «ВКонтакте».

В Тюмени маньяк напал на 8-летнюю девочку. Педофила ищут, полицейские разослали ориентировку с особыми приметами подозреваемого.

Как сказано в ориентировке МВД, трагедия случилась 29 января, в 16 часов, возле д. 36 по ул. Мурманской. Неизвестный мужчина 40-45 лет в шапке-ушанке и темных очках «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2009 г. р.». Приметы подозреваемого: рост — 180-190, славянская внешность, худощавый, смуглый, глаза зелено- голубые, одет в куртку и штаны черного цвета, шапку-ушанку, в руках кнопочный оранжевый телефон.

Тюменцы тут же откликнулись на ужасную новость. «8 лет девочке… Гаденыш… Тварь!.. И носит же земля… Каждому бы „пыпырку“ отрезала!.. Поймать и уничтожить… Самосуд! Найти и отдать родителям!» — пишут в комментариях паблика «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» горожане. При этом они сетуют, что снимок плохого качества и по нему сложно узнать педофила.

В СКР по Тюменской области «URA.RU» подтвердили реальность ориентировки. «Да, ориентировка реальная. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера», — пояснили нашему агентству в Следственном комитете, уточнив при этом, что негодяй, напавший на девочку, не успел ничего сделать ей — она вырвалась и убежала.

Рита Теркина
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