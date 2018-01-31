В Тюмени маньяк напал на 8-летнюю девочку. Педофила ищут, полицейские разослали ориентировку с особыми приметами подозреваемого.
Как сказано в ориентировке МВД, трагедия случилась 29 января, в 16 часов, возле д. 36 по ул. Мурманской. Неизвестный мужчина 40-45 лет в шапке-ушанке и темных очках «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2009 г. р.». Приметы подозреваемого: рост — 180-190, славянская внешность, худощавый, смуглый, глаза зелено- голубые, одет в куртку и штаны черного цвета, шапку-ушанку, в руках кнопочный оранжевый телефон.
Тюменцы тут же откликнулись на ужасную новость. «8 лет девочке… Гаденыш… Тварь!.. И носит же земля… Каждому бы „пыпырку“ отрезала!.. Поймать и уничтожить… Самосуд! Найти и отдать родителям!» — пишут в комментариях паблика «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» горожане. При этом они сетуют, что снимок плохого качества и по нему сложно узнать педофила.
В СКР по Тюменской области «URA.RU» подтвердили реальность ориентировки. «Да, ориентировка реальная. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера», — пояснили нашему агентству в Следственном комитете, уточнив при этом, что негодяй, напавший на девочку, не успел ничего сделать ей — она вырвалась и убежала.