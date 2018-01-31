{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
12:07  31 января 2018 1

В Домодедово пассажиров заперли в самолете на пять часов

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, домодедово
Самолет должен был вылететь из Домодедово в 5 часов утраФото: Bin im Garten/Wikipedia

В московском аэропорту Домодедово пассажиры рейса, судя по онлайн-табло, следовавшего в Дубай, вынуждены оставаться в обледеневшем самолете с пяти часов утра. Об этом рассказал очевидец, чья жена находится на борту.

«У них вылет должен был быть в 05:20, самолет пошел на взлет, но какие-то там приборы отказали и самолет вернули. Начали проводить проверку самолета, всех его систем, и это уже проходит в течение пяти часов, их не выпустили из самолета, они там уже устали даже сидеть», — рассказал мужчина РЕН ТВ.

По его словам, после того, как лайнер выкатился на взлетную на полосу, он резко затормозил и остановился. Пассажирам сказали, что задержка произошла из-за технических неполадок вследствие обледенения самолета. «Они сейчас обрабатывают самолет, чтобы пустить снова на взлет, но опять-таки никто точно ничего не знает», — подытожил очевидец.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров