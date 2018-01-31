В Домодедово пассажиров заперли в самолете на пять часов

12:07 31 января 2018 1

Самолет должен был вылететь из Домодедово в 5 часов утра Фото: Bin im Garten/Wikipedia

В московском аэропорту Домодедово пассажиры рейса, судя по онлайн-табло, следовавшего в Дубай, вынуждены оставаться в обледеневшем самолете с пяти часов утра. Об этом рассказал очевидец, чья жена находится на борту.

«У них вылет должен был быть в 05:20, самолет пошел на взлет, но какие-то там приборы отказали и самолет вернули. Начали проводить проверку самолета, всех его систем, и это уже проходит в течение пяти часов, их не выпустили из самолета, они там уже устали даже сидеть», — рассказал мужчина РЕН ТВ.

По его словам, после того, как лайнер выкатился на взлетную на полосу, он резко затормозил и остановился. Пассажирам сказали, что задержка произошла из-за технических неполадок вследствие обледенения самолета. «Они сейчас обрабатывают самолет, чтобы пустить снова на взлет, но опять-таки никто точно ничего не знает», — подытожил очевидец.