13:32 31 января 2018 9

Коммунальный коллапс в Мартюше вылился в конфликт между бизнесменом и прокуратурой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор компании «СибНА» из Каменска-Уральского Свердловской области Анна Иванцова заявила о попытке отнять у нее бизнес. По ее словам, этим занимаются люди, якобы связанные с прокуратурой Каменского района.

Компания «СибНА» занимается ремонтом и настройкой тепловых сетей в Каменском районе Свердловской области. В том числе фирма устраняла масштабную аварию в скандальном поселке Мартюш, где из-за прорыва труб около 5 тысяч человек за неделю несколько раз оставались без тепла в мороз. По словам женщины, 17 января к ней в офис пришел неизвестный, который представился потенциальным заказчиком по имени Николай (позже изменил его на Натан). В беседе он потребовал себе долю в бизнесе. Получив отказ, мужчина заявил, что раньше работал в прокуратуре и имеет тесные связи с нынешним руководством районного подразделения ведомства.

«Сказал: если ты не будешь сговорчивой, тебе на днях прилетит. Будет коллапс в Каменском районе», — рассказала «URA.RU» Анна Иванцова. После ухода неизвестного гендиректор написал заявление в полицию. С 23 января в поселке Мартюш началась череда коммунальных аварий: помимо прорывов труб, был разморожен вход в котельную. Работники «СибНА» отвечали за устранение неполадок.

28 января к котельной, по словам Иванцовой, приехали неизвестные люди в масках и с оружием. С ними было несколько человек в штатском, которые представились работниками прокуратуры. По информации Иванцовой, неизвестные на два часа вывели из помещения женщину-оператора, что могло повредить работе котельной. Работницу посадили в автобус, где на нее составили протокол якобы о препятствовании действиям прокуратуры. Часть мужчин в это время что-то искала на объекте. При этом, говорит Иванцова, прокуратура не присылала ей ни одного предписания. Дозвониться до прокурора Каменского района Игоря Переходенко женщине не удалось.

«Я не понимаю, что мы нарушили. Всю прошлую неделю мы как во время войны жили. Люди еле на ногах стоят. Мы хорошо и честно работаем, если бы все так работали, мы бы при коммунизме жили», — резюмировала в беседе с «URA.RU» Иванцова.

В пресс-службе свердловской полиции «URA.RU» отметили, что если заявление от горожанки действительно было, то по его факту будет проведена проверка. Дозвониться до прокурора Каменского района Игоря Переходенко не удалось. Официальный представитель свердловской областной прокуратуры Марина Канатова сообщила, что словам Иванцовой, дискредитирующим облик прокуратуры, будет дана правовая оценка.

«Что касается выезда сотрудников прокуратуры в котельную, он был. Мы проводим проверку по жалобам жителей поселка Мартюш на отсутствие тепла. В связи с этим необходимо было снять показания с оборудования в котельной. Работников на объект не пускали, поэтому пришлось вызывать сотрудников полиции. Кроме того, со стороны компании „СибНА“ уже выявлены неоднократные нарушения температуры подачи теплоносителя. Заявления этой женщины — это способ ухода от ответственности», — отметила в беседе с «URA.RU» Канатова.