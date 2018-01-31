14:43 31 января 2018 0

В день обнаружения трупа сезон охоты на лосей уже закончился Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Свердловской области депутат думы поселка Тугулым поймал с поличным на убийстве лося местного егеря. По словам народного избранника, «в полиции пытаются замять дело и придумали благовидную версию».

По словам депутата Николая Бархатова, он, вместе со знакомым, ехал по делу и километрах в пяти от поселка на узкой дороге пересекся с «УАЗиком» местного егеря Александра Ласкина. «Егерь подошел к нам, для порядка спросил: кто, куда, откуда, и собрался уезжать — и тут мы увидели, что у него из машины капает кровь, а в салоне лежат какие-то мешки. Я его спросил, что происходит, но он тут же уехал», — рассказал «URA.RU» депутат.

По словам депутата, они поехали по кровавому следу в лес, и километра через три попали на полянку, на которой только что убили и разделывали лося. Поскольку сезон охоты на лосей закончился 15 января, Бархатов позвонил в полицию. По его словам, сначала ему пообещали прислать наряд, но время шло, а никого не было. Он позвонил снова, и там ответили, что сейчас никто не поедет, а пришлют наряд на следующий день.

«Спустя несколько дней в полиции я узнал, что они поговорили с егерем. Он рассказал им, что это-то был какой-то подранок, которого подстрелили раньше, а тут он случайно на него наткнулся. Но это чушь, ведь у нас давно не было снегопада, поэтому на поляне все следы сохранились до сих пор. Я сам опытный охотник, поэтому вижу, кто и где стоял, откуда стрелял, откуда пришел лось и так далее, на снегу все видно. Я побывал на приеме у прокурора, посмотрим, как он отреагирует», — продолжает Николай Бархатов.

1/6 Снега не было, и за несколько дней все следы на месте разделки лося сохранились. Фотографии сделаны 30 января 2018 года. Фото: Николай Бархатов

Редакция «URA.RU» обратилась за разъяснением в полицию. «В этой ситуации преждевременно делать скоропалительные выводы о нерасторопности и, уж тем более, нежелании работать сотрудников территориального ОВД. Во-первых, по данному факту проверка еще не завершена. Во-вторых, скорее всего собранные материалы в ближайшее время полицейские направят для рассмотрения и принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет, так как егерь является должностным лицом, а не просто охотником из числа гражданских лиц. А в-третьих, что, на мой взгляд, имеет очень важное значение, и егерь, и заявитель ранее были знакомы. Дело в том, что егерь ранее привлекал к административной ответственности заявителя за нарушение правил охоты. Необходимо дождаться результатов расследования», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.