В Нижневартовске на улице нашли тело погибшей девушки

15:27 31 января 2018 0

На месте, где найдено тело, работают силовики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Нижневартовска обнаружили тело молодой девушки с характерными признаками падения с большой высоты на улице Спортивной, 17. Об этом 31 января «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, предположительно девушка 1995 года рождения упала с крыши жилого дома, где она проживала. Также, по мнению собеседника, есть основание полагать, что падение не было случайным. Как сообщила начальник пресс-службы СУ СКР по ХМАО-Югре Алина Никифорова, в данный момент следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.