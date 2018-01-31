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Главные новости Югры
15:27  31 января 2018 0

В Нижневартовске на улице нашли тело погибшей девушки

Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
На месте, где найдено тело, работают силовикиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Нижневартовска обнаружили тело молодой девушки с характерными признаками падения с большой высоты на улице Спортивной, 17. Об этом 31 января «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, предположительно девушка 1995 года рождения упала с крыши жилого дома, где она проживала. Также, по мнению собеседника, есть основание полагать, что падение не было случайным. Как сообщила начальник пресс-службы СУ СКР по ХМАО-Югре Алина Никифорова, в данный момент следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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