15:17 31 января 2018 0

Ремонт несуществующих труб в доме позабавил горожан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одном из домов Каменска-Уральского будут отремонтированы газовые трубы больше чем за 120 тысяч рублей. Жители не знают, смеяться иди удивляться: в их доме нет газа.

«Забавная ситуация. Смотрю, какие работы у нашего дома запланированы в рамках капитального ремонта, понравилась строчка: ремонт систем газоснабжения, на это планируют потратить 121 тысячу рублей. Все хорошо, но у нас в доме нет газа… У всех электроплиты», — сообщил житель Каменска-Уральского в соцсетях. В доказательство горожанин выложил скрин с сайта Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Газа в доме нет, отмечают жильцы. Фото: соцсети

Горожане в соцсетях поделились своими наблюдениями за работой служб ЖКХ. Так, у дома местной жительницы Валерии Симоновой за 120 тысяч рублей отремонтировали дорогу, также несуществующую. А дом Нины Зиминой остался должен 166 тысяч после капремонта. При этом жители не могут понять, откуда взялась «золотая цена» за выполненные работы.