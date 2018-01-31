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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:17  31 января 2018 0

На Урале в доме без газа собрались ремонтировать газовые трубы. На работу уже запланировали 120 тысяч

Дома капремонт улица Куйбышева Курган, крыша дома
Ремонт несуществующих труб в доме позабавил горожанФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одном из домов Каменска-Уральского будут отремонтированы газовые трубы больше чем за 120 тысяч рублей. Жители не знают, смеяться иди удивляться: в их доме нет газа.

«Забавная ситуация. Смотрю, какие работы у нашего дома запланированы в рамках капитального ремонта, понравилась строчка: ремонт систем газоснабжения, на это планируют потратить 121 тысячу рублей. Все хорошо, но у нас в доме нет газа… У всех электроплиты», — сообщил житель Каменска-Уральского в соцсетях. В доказательство горожанин выложил скрин с сайта Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Газа в доме нет, отмечают жильцы.
Фото: соцсети

Горожане в соцсетях поделились своими наблюдениями за работой служб ЖКХ. Так, у дома местной жительницы Валерии Симоновой за 120 тысяч рублей отремонтировали дорогу, также несуществующую. А дом Нины Зиминой остался должен 166 тысяч после капремонта. При этом жители не могут понять, откуда взялась «золотая цена» за выполненные работы.

Данил Бардин
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