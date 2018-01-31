Паблик ямальских оленеводов стал трибуной Грудинина

Главный паблик оленеводов Ямала «Голос тундры» начал вести агитационную работу. Группа, которая уже прославилась на весь регион оппозиционными настроениями, призывает оленеводов прийти на выборы президента и отдать свой голос за кандидата Павла Грудинина. А один из основателей паблика, активист Ейко Сэротэтто, недавно был назначен доверенным лицом Грудинина на Ямале.
«Я сам захотел стать доверенным лицом Грудинина. Просто, я думаю, Путин, как человек, заслужил отдых, ему надо пожить для себя», — объяснил Ейко Сэротэтто свою позицию.
За последнюю неделю половина постов в сообществе посвящена кандидату в президенты России Павлу Грудинину. Остальные касаются жизни коренных народов Севера или говорят о недостатках других кандидатов.
Политолог Кирилл Истомин отмечает, что симбиоз коренных народов и представителя от коммунистов очень странный. История показывает, что аборигены Ямала не дружны с коммунистическим строем. Попытки давления на коренных со стороны власти во времена СССР закончились «Ямальским восстанием» 1943 года и кровавой бойней.
Однако политолог уверен, что на текущей кампании такая активность паблика оленеводов сильно не отразится. «Возможно, им удастся привлечь электорат и повысить показатели коммунистов хотя бы в отдельно взятом районе, но не думаю, что эти показатели будут значительными. Если брать обычных коренных жителей, не активистов- общественников, а простых оленеводов, то они вряд ли поддержат представителя КПРФ. У них память вековая, передается из поколения в поколение, и события тех лет еще не забыты», — утверждает политолог.