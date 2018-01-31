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31 января 2018
30 января 2018
29 января 2018
17:54  31 января 2018 0

Паблик ямальских оленеводов стал трибуной Грудинина

Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы
Оленеводов агитируют за кандидата в президенты от КПРФФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главный паблик оленеводов Ямала «Голос тундры» начал вести агитационную работу. Группа, которая уже прославилась на весь регион оппозиционными настроениями, призывает оленеводов прийти на выборы президента и отдать свой голос за кандидата Павла Грудинина. А один из основателей паблика, активист Ейко Сэротэтто, недавно был назначен доверенным лицом Грудинина на Ямале.

«Я сам захотел стать доверенным лицом Грудинина. Просто, я думаю, Путин, как человек, заслужил отдых, ему надо пожить для себя», — объяснил Ейко Сэротэтто свою позицию.

За последнюю неделю половина постов в сообществе посвящена кандидату в президенты России Павлу Грудинину. Остальные касаются жизни коренных народов Севера или говорят о недостатках других кандидатов.

Политолог Кирилл Истомин отмечает, что симбиоз коренных народов и представителя от коммунистов очень странный. История показывает, что аборигены Ямала не дружны с коммунистическим строем. Попытки давления на коренных со стороны власти во времена СССР закончились «Ямальским восстанием» 1943 года и кровавой бойней.

Однако политолог уверен, что на текущей кампании такая активность паблика оленеводов сильно не отразится. «Возможно, им удастся привлечь электорат и повысить показатели коммунистов хотя бы в отдельно взятом районе, но не думаю, что эти показатели будут значительными. Если брать обычных коренных жителей, не активистов- общественников, а простых оленеводов, то они вряд ли поддержат представителя КПРФ. У них память вековая, передается из поколения в поколение, и события тех лет еще не забыты», — утверждает политолог.

Вячеслав Егоров
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