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31 января 2018
17:56  31 января 2018 0

Банки смогут отказывать «подозрительным» клиентам в выдаче вкладов

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После решения Верховного суда банки смогут отказывать в обналичивании денегФото: depositphotos.com © URA.RU

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Сбербанка по ситуации с отказом клиенту в выдаче наличных, потому что его заподозрили в «отмывании денег». Теперь банки могут отказывать всем подозрительным клиентам.

Поводом для отказа клиенту Сергею Буднику послужили подозрения банка, что он таким образом пытается легализовать доходы, сообщает сайт VSE42.Ru. Сбербанк дважды отказал Буднику в выдаче 56 млн рублей наличными, переведенными им со своего счета в другом банке, потому что клиент не смог подтвердить законность происхождения денежных средств. В итоге клиент обратился в суд и потребовал вернуть вклады с процентами и взыскать неустойку с банка.

В суде Сбербанк настаивал, что существующий закон не обязывает банки выдавать средства в той форме, которую запросил клиент. Коллегия Верховного суда также встала на сторону банка, отметив, что мужчина не был ограничен в возможности пользоваться средствами путем безналичного перевода.

Сейчас эксперты опасаются, что банки начнут использовать это решение, чтобы заработать на комиссиях при переводе денег в кредитные учреждения, сообщает канал 360. По мнению юристов, отказ в выдаче наличных с вклада в принципе не может быть основан только на сомнениях банковских специалистов.

Ольга Дудорова
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