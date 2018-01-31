Сотрудники «скорой» три года строили дачу для начальника

23:03 31 января 2018 1

Отказ от работ грозил санкциями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саратовской области заместитель главного врача станции скорой помощи Владимир Амбарнов с помощью подчиненных строил дачу. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение полномочий».

Как сообщает областное управление СК России, обвиняемый принуждал электриков, водителей, слесарей и сантехников строить ему участок. Когда те пытались отказаться, менеджер от медицины угрожал применить меры дисциплинарного характера. «Помощь» оказывалась в рабочее время.

Правонарушения имели место с 2015 по 2017 годы. Расследование было начато после того, как министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков поручил проверить информацию о наглом начальнике, дела которого просочились в СМИ.