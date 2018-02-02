В судебный процесс по лишению мандатов включат еще девять депутатов Екатеринбургской гордумы

18:28 02 февраля 2018 0

Михаила Гаранина не было на судебном заседании о лишении его мандата Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ленинской районный суд 2 февраля принял решение вновь отложить рассмотрение иска прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова к Екатеринбургской городской думе о досрочном прекращении полномочий депутатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова. Рассмотрение иска продолжится 6 февраля.

Как сообщил «URA.RU» участник процесса, оба парламентария не явились на заседания. Их интересы отстаивали юристы гордумы. В частности, они попросили приобщить к материалам дела материалы рабочей группы при губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции. В этих материалах говорится о существенных нарушениях в декларациях о доходах за 2016 год, сданных 11 депутатами городской думы, в числе которых вошли Гаранин и Смирнов.

Цель ходатайства пока до конца не ясна. Участник процесса не исключает, что юристы гордумы заявят о нарушении принципа объективности при рассмотрении дела и попросят начать проверки в отношении девяти других попавших в список депутатов. Фамилии последних не называются.