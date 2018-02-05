14:25 05 февраля 2018 0

Как будет использоваться здание, если его заберут у лицея — пока неизвестно Фото: официальный сайт МАОУ «Лицей № 21»

В Артемовском местный лицей №21 может лишиться учебных корпусов в центре города. Взамен учебному заведению предлагают старое здание бывшего интерната в отдаленном районе. Часть учеников одного из лучших учебных заведений области уже отчислилась из-за возможного переезда. На грани увольнения учителя пенсионного возраста, которым физически сложно добираться до нового места работы.

Лицей № 21 в профессиональной среде считается одной из лучших школ Свердловской области. Выпускники лицея ежегодно попадают не только в топовые уральские вузы, но и поступают на бюджет в лучшие университеты страны — МГУ, МАИ, МФТИ. Среди лицеистов, поступивших в вузы в последние годы, есть те, кто написал ЕГЭ по химии и русскому языку на 100 баллов; ученики школы — постоянные участники областных и всероссийских школьных олимпиад.

Пока лицей размещен в двух зданиях в центре Артемовского. Оба здания находятся на балансе города. Однако уже летом 2018 года лицей может переехать в здание бывшей школы-интерната №11, которое до этого содержала РЖД. Переездом недовольны родители учеников.

Сотрудники лицея постоянно придумывают, как лучше организовать учебу и досуг детей. Например, одна из стен превращена в скалодром Фото: Лицей № 21

«Школу этим переездом разрушают. Во-первых, она элементарно далеко от центра города. Во-вторых, дорога к ней проходит через гаражи, там даже тротуара нет, за детей страшно. Часть родителей уже забрала документы. Никто не сомневается, что чиновники выживут лицей из зданий, а ездить в интернат возможности нет. Учителя пенсионного возраста собрались уходить. Им просто не осилить такую дорогу каждый день», — рассказал «URA.RU» один из родителей учеников.

Директор лицея №21 Надежда Цыганова подтвердила информацию о возможном переезде. «Да, от нас ждут положительного решения по этому вопросу. С одной стороны, нам было бы удобно туда переехать. Там столовая больше, есть большой спортзал, проще расписание составлять на одно здание, чем на два. Но есть моменты, которые необходимо решить. Во-первых, нам необходимы от администрации средства на ремонт того здания. Пока там элементарно деревянные полы лежат, классы не оборудованы под учебные нужды, освещения нет, территория не благоустроена.

Во-вторых, нужно решить вопрос с транспортом. Нужны автобусы, чтобы возить детей и педагогов. Мы уже теряем учеников, которые хотят учиться, но не могут туда добираться, и талантливых учителей. В администрации в ответ мне говорят, что создадут рабочую группу, чтобы решить эти вопросы. Но только после того, как мы согласимся на переезд. Это, я считаю, неправильный подход», — отметила директор.

В гордуме Артемовского отметили, что следят за проблемой, однако ее решение — прерогатива исполнительной власти. Получить оперативный комментарий главы города Андрея Самочернова не удалось. Ни один из телефонов мэра не отвечает.