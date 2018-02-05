ХМАО завалит снегом так же, как Москву

15:48 05 февраля 2018 2

В начале недели в Югре ожидаются снегопады Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Гидрометцентр Югры прогнозирует в регионе сильные снегопады. В начале недели в отдельных районах ожидаются метель, изморозь и порывистый ветер.

По словам синоптиков, 5 февраля ночная температура в Югре составит минус 16-21 градус, по западным районам — минус 10-15 градусов. Днем столбик термометра может достигать отметки в минус 10 градусов, а местами — до минус 20. 6 февраля северным районам стоит быть готовыми к обильному снегопаду, днем температура может местами опуститься до минус 16-21 градуса, а ночью — до минус 21-26. При этом в среду, 7 февраля, осадки будут умеренными, а температура воздуха существенно не изменится.

Ранее из-за сильного снегопада в Москве объявили оранжевый уровень опасности. При этом в столичных аэропортах накануне были задержаны десятки рейсов — в том числе и в уральские города. Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал, что из-за снегопада в городе было повалено больше 2 тысяч деревьев, сообщала «Национальная служба новостей».