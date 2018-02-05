Глава поселка Колывань Новосибирской области подал в отставку после того, как двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме. Правительство области направило комиссию для изучения ситуации в Колыванском районе.
«С 5 февраля прекращены полномочия главы рабочего поселка Колывань Колыванского района Алексея Дорофеева в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе областного правительства. Врио губернатора Андрей Травников также поручил оказать помощь семье погибших детей. «Из-за халатности взрослых погибли дети. Прокуратура и следственные органы проводят сейчас проверку, оценивают действия должностных лиц. Есть вопросы к руководителям и персоналу детского сада и, безусловно, к руководителям коммунального предприятия, которое проводило ремонтные работы», — заявил Травников.
Трагедия в новосибирском поселке произошла 3 февраля. Двое мальчиков упали в яму, которую выкопали и оставили открытой рабочие — дети не смогли самостоятельно выбраться из нее и утонули. 5 февраля сотни местных жителей вышли на митинг к районной администрации, сообщает телеканал 360.