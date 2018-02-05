{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:13  05 февраля 2018 0

Глава новосибирского поселка уволился после гибели детей в строительной яме

Врио губернатора Новосибирской области поручил помочь семье погибших детейФото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава поселка Колывань Новосибирской области подал в отставку после того, как двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме. Правительство области направило комиссию для изучения ситуации в Колыванском районе.

«С 5 февраля прекращены полномочия главы рабочего поселка Колывань Колыванского района Алексея Дорофеева в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе областного правительства. Врио губернатора Андрей Травников также поручил оказать помощь семье погибших детей. «Из-за халатности взрослых погибли дети. Прокуратура и следственные органы проводят сейчас проверку, оценивают действия должностных лиц. Есть вопросы к руководителям и персоналу детского сада и, безусловно, к руководителям коммунального предприятия, которое проводило ремонтные работы», — заявил Травников.

Трагедия в новосибирском поселке произошла 3 февраля. Двое мальчиков упали в яму, которую выкопали и оставили открытой рабочие — дети не смогли самостоятельно выбраться из нее и утонули. 5 февраля сотни местных жителей вышли на митинг к районной администрации, сообщает телеканал 360.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров