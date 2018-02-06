Американский генконсул назвал Екатеринбург «русским Чикаго»

12:43 06 февраля 2018 6

Дипломат отметил промышленную базу и богатую культуру города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новый генеральный консул США в Екатеринбурге, доктор Пол М. Картер, сравнил Екатеринбург с Чикаго. Он отметил, что у города сильная промышленная база и при этом богатая культура.

Дипломат рассказал, что приехал в Екатеринбург в августе 2017 года. «И США, и Россия — великие страны и великие цивилизации. Сила наша происходит, конечно, от экономического, промышленного развития и богатой культуры. И все это можно увидеть здесь, в Екатеринбурге, как, впрочем, и во всем Уральском консульском округе. Когда меня спрашивают американцы, я говорю, что Екатеринбург — это такой русский Чикаго. Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура», — сообщил генконсул в интервью РИА «Новости».

До назначения на должность генконсула Картер бывал в уральской столице только один раз, 16 или 17 лет назад, всего два или три дня. Тогда он вместе с бывшим послом США в России Александром Вершбоу посетил еще и Пермь. В Екатеринбурге в тот момент он почувствовал «еще немного советский налет». А сейчас видит город другим — полным небоскоребов, других современных зданий, магазинов, ресторанов.

До личного посещения города Картер знал Екатеринбург как «крупный промышленный центр», где расстреляли царя и неподалеку от которого произошла история со сбитым 1 мая 1960 года американским летчиком Гэрри Пауэрсом. Здесь он обнаружил, что «у Екатеринбурга уникальная культура и здесь живут очень приятные люди».

Напомним, что в декабре 2017 года сын Пауэрса побывал на Урале. Франсис Гэри Пауэрс-младший нашел в Екатеринбурге иглу с ядом, который должен был принять его отец, когда его сбили в небе над Уралом. Он дал «URA.RU» эксклюзивное интервью о секретах отца, деформации истории и поисках под Екатеринбургом. Пауэр-младший побывал на месте падения самолета его отца, подарил трем уральским музеям ценный артефакт из Америки и принес цветы русскому летчику, погибшему на Урале.