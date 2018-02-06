На месте аварии нет ни одного работника
В Шумихе Курганской области не ведется никаких работ на месте аварии, из-за которой более десяти тысяч жителей города третий день сидят без воды. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU», который прибыл в город. По фотографии журналиста видно, что на месте происшествия нет ни одного работника.
В районной администрации в настоящий момент проходит совещание с участием МЧС и экстренных служб под руководством главы района Сергея Максименко и мэра Анатолия Козлова.
Ранее глава города сообщал «URA.RU», что работы невозможны без тяжелой техники, которую ждут из Челябинска. Если авария не будет устранена к вечеру, школы и больницы города придется закрыть на несколько дней.