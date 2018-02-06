16:45 06 февраля 2018 3

Людмила Буряк оберегала и кормила ямальских солдат с 1999 года Фото: «Вести.ру»

Самая известная на Ямале некоммерческая организация — «Комитет солдатских матерей» — перестала существовать. Общество проработало более 15 лет, но с января текущего года было вынуждено освободить помещение по требованию чиновников, лишившись официальной регистрации.

Начиная с 1999 года основатель организации на общественных началах вывозила раненых во время второй чеченской кампании ямальских парней из частей, устраивала их в госпиталях, передавала посылки с едой и вещами от родных и неравнодушных жителей Ямала. В отсутствии сотовой связи и интернета связывала родителей с потерявшимися в частях сыновьями. Дружила с командиром БДК (Большой десантный корабль) «Ямал», когда на нем еще служили ямальцы. Сыновья Ямала в военных частях по всей России ждали Людмилу Буряк с фурами одежды и еды, как ждут гуманитарную помощь в Донбассе, и называли её мамой.

В догрантовую эпоху общественная организация жила за счет пожертвований предпринимателей и заработной платы Людмилы Буряк, которую она получала в качестве помощника депутата Законодательного собрания ЯНАО. На Ямале ценили общественницу и постоянно использовали ее высокий рейтинг, честно заработанный своей небезопасной в те неспокойные для Российской армии времена, в политических целях. В 2012 году она была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Но в армию пришли реформы. Срок службы сократился в два раза. Горячие точки на территории России погасили. А на военные конфликты за границей берут только добровольцев или наемников. Сотовая связь и интернет стали доступны в любом кармане призывника. А высокий рейтинг общественницы стал раздражать чиновников Ямала.

Павел Крюков, помощником которого она была первый его срок депутатом ЗакСо Ямала, избравшись на второй, отказался от помощи общественницы, не без влияния мнения, сформированного в окружном правительстве. Людмила Буряк вспоминает историю 2014 года, когда к ее поездке по частям решили присоединиться окружные чиновники. Но выбрали для посещения не проблемную воинскую часть, а образцово-показательную, московскую. После поездки в разговоре с корреспондентом окружного издания председатель «Комитета солдатских матерей» поделилась этим.

На разборки по поводу вышедшей статьи в Ноябрьск прилетела сама заместитель губернатора Татьяна Бучкова, которая возглавляла делегацию чиновников в той поездке. Людмила Буряк говорит, что она в жесткой форме порекомендовала согласовывать с ней, что, как и когда она говорит прессе.

После этого обострения отношений с окружными чиновниками, по мнению Людмилы Буряк, начались проблемы с финансированием деятельности организации и игнорированием проблем комитета со стороны городской администрации Ноябрьска.

Людмила Буряк курировала БДК «Ямал», пока там служили ямальцы Фото: N24.ru

Итогом этого Людмила Буряк называет и принудительное выселение из муниципального помещения «Комитета солдатских матерей», хотя и признает, что регистрации Минюста НКО лишилась в том числе и по ее вине. По семейным обстоятельствам председатель Буряк не смогла вовремя сдать декларацию. Лишившись официальной регистрации, общественная организация перестала интересовать городские власти. И 25 января 2018 года «Комитет солдатских матерей» лишили помещения, взломав замки. Оповестили Людмилу Буряк об этом только на следующий день.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Людмила Буряк сожалеет только об одном — об отношении власть предержащих к еще недавно так нужной, в том числе и им, общественной организации, на которую «мама» ямальских солдат положила почти 20 лет своей жизни.

«То предложение по работе, которое мне сделали в администрации Ноябрьска, пойти в управление по делам семьи и молодежи „массовиком-затейником“, больше оскорбило меня. И больше я к ним не обращалась за помощью», — говорит, пожалуй, самый известный на Ямале общественник.

В городской администрации Ноябрьска подтвердили, что договор безвозмездного пользования помещения муниципального имущества прекращен 4 декабря 2017 года. И ввиду необеспечения возврата нежилого помещения общественной организацией на момент прекращения деятельности юридического лица сотрудниками департамента имущественных отношений совместно с представителями ОМВД РФ по Ноябрьску и городского поисково-спасательного отряда филиала Управления аварийно-спасательной службы ЯНАО 25 января этого года осуществлено вскрытие муниципального нежилого помещения, занимаемого ранее «Комитетом».

В частях всех горячих точек Российской Федерации Людмила Буряк находила срочников с Ямала Фото: N24.ru

«26 января гражданке Буряк Л.А. направлено обращение о необходимости освобождения нежилого помещения от находящегося там оборудования, офисной мебели и т. п. не являющейся муниципальной собственностью», — значится в ответе городской администрации. Также в городской администрации требуют «цифровой фотоаппарат, который до настоящего времени не возвращен собственнику муниципального имущества».

В разговоре с корреспондентом агентства сотрудники администрации рассказали, что готовы посодействовать в предоставлении общественной организации, даже пока без образования юридического лица, нового помещения. Но в то же время в частной беседе проговаривают, что не видят перспектив деятельности подобной организации в нынешних условиях.