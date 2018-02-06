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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
22:47  06 февраля 2018 1

«Весь забор в крови». На Южном Урале собаке свернули шею из-за баранов

Хозяйка хаски уверена, что ее собаку убили соседиФото: Анастасия Ушакова

В деревне Малково Челябинской области произошло жестокое убийство собаки. Хозяйка животного Анастасия Ушакова уверена, что с хаски расправились ее соседи.

По словам Ушаковой, 4 февраля она отпустила свою собаку по кличке Мийя погулять вместе с соседским псом такой же породы. Однако с этой прогулки она так и не вернулась. «Соседский кобель вернулся с прогулки и скулил. Нашей собаки не было, мы искали ее сутки. Вчера обнаружили ее труп на дороге. Подошла соседка и сказала, что Мийя загрызла двух баранов, за это они ее убили», — рассказала Анастасия Ушакова порталу Telefakt.ru. По ее словам, соседский забор был весь в крови, а ветеринары заключили, что хаски свернули шею.

Хозяйка убитой собаки уже написала заявление в полицию. В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили получение заявления и отметили, что проверка по данному факту уже началась.

Ранее «URA.RU» сообщало жестокой расправе над собакой в Екатеринбурге. Тогда живодеры увели пса из частного дома на Широкой речке и замучили его до смерти.

Дарья Корчак
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