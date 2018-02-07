04:13 07 февраля 2018 1

Полетное расписание было изменено из-за небывалого снегопада, обрушившегося на столицу в минувшие выходные Фото: Игорь Меркулов

Неудовлетворительная чистка взлетно-посадочных полос стала причиной очередной отмены авиарейсов из московского аэропорта Шереметьево. Среди более чем 20 отмененных внутренних и международных рейсов, вылет которых был запланирован на среду, 7 февраля — рейсы в Пермь, Екатеринбург, Сургут, Нижневартовск и Тюмень.

Как следует из объявления, опубликованного на сайте авиакомпании Aeroflot, отмена рейсов связана «с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные». Отменены, в частности, рейсы: SU1204 Шереметьево — Пермь, SU1406 Шереметьево — Екатеринбург, SU1510 Шереметьево — Сургут, SU1646 Шереметьево — Нижневартовск, SU1502 Шереметьево — Тюмень.

Напомним, расписание полетов было изменено из-за небывалого снегопада, обрушившегося на столицу в минувшие выходные. Как писало «URA.RU», столичных аэропортах тогда было отменено или задержано свыше 200 рейсов. Сами же воздушные гавани превратились в ловушки для пассажиров. По данным метеослужб, подобное погодное явление было зафиксировано впервые за последние 100 лет.