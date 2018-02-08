Полицейские поймали извращенца возле школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который показывал детям половые органы возле школы. Инцидент произошел на окраине города, в районе Вторчермета. Дети сообщили об извращенце родителям, а те позвонили в полицию.
«Задержанный мужчина передан в СК, там в отношении его проводится проверка», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.
В Следственном комитете пока от комментариев воздерживаются. Известно, что мужчина припарковал свою машину возле школы и занялся онанизмом. При этом он подзывал проходивших мимо детей, чтобы они подходили посмотреть на это. Кроме этого факта, других претензий к задержанному пока нет. Сейчас выясняется, не был ли он замечен раньше в подобных выходках.
Ранее «URA.RU» писало о том, как в городе Красноуфимске Свердловской области был пойман местный депутат Андрей Мерзляков. Мужчина установил в женском туалете видеокамеру, чтобы подглядывать за своими сотрудницами.