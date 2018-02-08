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Главные новости Пермского края
15:49  08 февраля 2018 1

Пермская школьница распылила на уроке неизвестное вещество. Шесть человек попали в больницу

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, доска, класс, мел, школа
Школьница принесла на уроки баллончик с неизвестным веществомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученица пермской школы №19 распылила некое вещество в здании учебного учреждения. В результате пострадали шестеро детей, их всех доставили в больницы.

Сейчас специалисты выясняют, какое именно вещество школьница принесла с собой на уроки, сообщает портал Properm.ru. В любом случае оно оказалось далеко не безобидным — дети жаловались на головокружение и тошноту. Двух пострадавших направили в больницу №21, еще четырех — в краевую детскую больницу, рассказали в мэрии Перми.

Последнее время в 19-й школе не обходится без происшествий. Так, 5 февраля всех школьников и персонал эвакуировали из-за ложного вызова в МЧС. В январе поступило сообщение, что в учреждении нашли подозрительный предмет — в итоге информация не подтвердилась.

Ранее «URA.RU» сообщало о похожем происшествии в одной из школ Ревды — там некто умышленно распылил в здании неизвестный газ. В результате несколько человек потеряли сознание, семерых госпитализировали.

Дарья Корчак
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