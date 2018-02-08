19:21 08 февраля 2018 0

Жители требуют газа и дров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей татарской деревни Малые Акияры под Тюменью призывают к бойкоту выборов из-за отсутствия газоснабжения. В администрации считают, что это провокация оппозиции. Политологи увидели в деревне оппозиционный анклав.

В деревне появилась листовка с призывом бойкотировать выборы президента, поскольку более 15 лет туда не могут провести газ. «Многочисленные обращения в различные властные структуры ни к каким результатам не привели, одни невнятные обещания», — указано в листовке. Жители деревни отапливают дома дровами, но и в этом вопросе не могут найти помощи у чиновников. «По словам чиновников, в лесу для нас нет дров. Чтобы выписать дрова, непонятно через что нужно пройти. И в результате выпишут дрова за тридевять земель, — написали в листовке члены инициативной группы. — Так зачем нам участвовать в этих выборах? Чиновники все равно для нас ничего не решают».

В листовке инициативная группа объяснила свои требования

Как пояснил в разговоре с журналистом «URA.RU» житель деревни Малые Акияры, усугубляет ситуацию то, что в основном местные — пожилые люди, которым сложно привезти дрова из отдаленных точек, а молодежи в деревне мало.

В районной администрации подобную инициативу граждан восприняли с удивлением: Малые Акияры — небольшая деревня, около 40 домохозяйств, 61 избиратель, преимущественно проживает татарское население, которое всегда отличалось спокойствием. Начальник управления ЖКХ Тюменского района Артем Чертов рассказал «URA.RU», что проблема с отоплением действительно есть: «Большинство жителей отапливает дома электрическими тэнами или печами, с использованием твердого топлива. У нас есть проект на газификацию деревни в 2018—2020 годах, в рамках программы газификации района. Но не все граждане готовы нести финансовые затраты по газификации собственных домов (стоимость котла и работ по разводке газа в доме) — около 100 тысяч рублей. В приоритете те поселения, где проживает больше народа и жители готовы подключить газ и пользоваться им». Чертов пояснил, что у администрации районе уже есть опыт, когда из 80 домов в деревне после газификации к системе подключились всего 14.

Дрова жителям приходится везти издалека, хотя лес рядом Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава администрации Червишевского района Михаил Капустин подтвердил «URA.RU», что Малые Акияры стоят во втором этапе программы газификации района, однако в частной беседе с ним некоторые жители заявили, что не готовы оплачивать газификацию собственных домов. Выделением делянок для вырубки леса в настоящее время занимается Тюменский лесхоз. «Мы не имеем никакого влияния на данную структуру. Их специалисты выделяют участки, исходя из качества леса», — уточнил глава района. Капустин предположил, что листовку могли разместить представители оппозиционных партий: «Когда возникает предвыборная тематика у нас, редко, но бывает, что появляются представители оппозиционных партий, однако с листовкой мы столкнулись впервые». Также Капустин заметил, что в деревне есть дачные дома, владельцы которых появляются только в летнее время, и не исключено, что именно они были заинтересованы в активных действиях местных жителей.

Тюменский политолог, член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин в бойкоте выборов жителями Малых Акияр увидел серьезную угрозу. Он считает, что велика вероятность получить в данном районе оппозиционный анклав: «Волна протеста, если проблему не решить срочно, будет только нарастать. Что мы получим в итоге? Удушающее кольцо оппозиции из деревень вокруг Тюмени». По словам представителя общественной палаты, 15 лет власти не могут решить проблему газификации деревни, хотя рядом стоящая деревня Большие Акияры газифицирована: «Сегодня чиновники, которые отвечают за обеспечение жизненных потребностей граждан, не решают эти проблемы. Отсюда такой результат. Недоверие к локальной власти, которое переносится на федеральную». Политолог отмечает и нарастание недовольства на данной территории. «Обратите внимание, сначала мы фиксировали недовольство в Тараскуле, теперь ситуация получила развитие в Малых Акиярах. Причем здесь градус недовольства существенно выше», — подчеркнул Шуклин.