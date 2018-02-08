{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Так назвали сэндвичи в Шотландии. Жители Кургана обиделись и устраивают массовую акцию
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,67
Динамика за 2 недели
Евро 70,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 февраля 2018
07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
19:21  08 февраля 2018 0

Татарская деревня под Тюменью объявила «газовый бунт». Жителей призывают к бойкоту выборов

Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, газификация села
Жители требуют газа и дровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей татарской деревни Малые Акияры под Тюменью призывают к бойкоту выборов из-за отсутствия газоснабжения. В администрации считают, что это провокация оппозиции. Политологи увидели в деревне оппозиционный анклав.

В деревне появилась листовка с призывом бойкотировать выборы президента, поскольку более 15 лет туда не могут провести газ. «Многочисленные обращения в различные властные структуры ни к каким результатам не привели, одни невнятные обещания», — указано в листовке. Жители деревни отапливают дома дровами, но и в этом вопросе не могут найти помощи у чиновников. «По словам чиновников, в лесу для нас нет дров. Чтобы выписать дрова, непонятно через что нужно пройти. И в результате выпишут дрова за тридевять земель, — написали в листовке члены инициативной группы. — Так зачем нам участвовать в этих выборах? Чиновники все равно для нас ничего не решают».

В листовке инициативная группа объяснила свои требования

Как пояснил в разговоре с журналистом «URA.RU» житель деревни Малые Акияры, усугубляет ситуацию то, что в основном местные — пожилые люди, которым сложно привезти дрова из отдаленных точек, а молодежи в деревне мало.

В районной администрации подобную инициативу граждан восприняли с удивлением: Малые Акияры — небольшая деревня, около 40 домохозяйств, 61 избиратель, преимущественно проживает татарское население, которое всегда отличалось спокойствием. Начальник управления ЖКХ Тюменского района Артем Чертов рассказал «URA.RU», что проблема с отоплением действительно есть: «Большинство жителей отапливает дома электрическими тэнами или печами, с использованием твердого топлива. У нас есть проект на газификацию деревни в 2018—2020 годах, в рамках программы газификации района. Но не все граждане готовы нести финансовые затраты по газификации собственных домов (стоимость котла и работ по разводке газа в доме) — около 100 тысяч рублей. В приоритете те поселения, где проживает больше народа и жители готовы подключить газ и пользоваться им». Чертов пояснил, что у администрации районе уже есть опыт, когда из 80 домов в деревне после газификации к системе подключились всего 14.

Деревянные дома. Салехард. Ямал, деревянный дом, дрова
Дрова жителям приходится везти издалека, хотя лес рядом
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава администрации Червишевского района Михаил Капустин подтвердил «URA.RU», что Малые Акияры стоят во втором этапе программы газификации района, однако в частной беседе с ним некоторые жители заявили, что не готовы оплачивать газификацию собственных домов. Выделением делянок для вырубки леса в настоящее время занимается Тюменский лесхоз. «Мы не имеем никакого влияния на данную структуру. Их специалисты выделяют участки, исходя из качества леса», — уточнил глава района. Капустин предположил, что листовку могли разместить представители оппозиционных партий: «Когда возникает предвыборная тематика у нас, редко, но бывает, что появляются представители оппозиционных партий, однако с листовкой мы столкнулись впервые». Также Капустин заметил, что в деревне есть дачные дома, владельцы которых появляются только в летнее время, и не исключено, что именно они были заинтересованы в активных действиях местных жителей.

Тюменский политолог, член Общественной палаты Тюменской области Андрей Шуклин в бойкоте выборов жителями Малых Акияр увидел серьезную угрозу. Он считает, что велика вероятность получить в данном районе оппозиционный анклав: «Волна протеста, если проблему не решить срочно, будет только нарастать. Что мы получим в итоге? Удушающее кольцо оппозиции из деревень вокруг Тюмени». По словам представителя общественной палаты, 15 лет власти не могут решить проблему газификации деревни, хотя рядом стоящая деревня Большие Акияры газифицирована: «Сегодня чиновники, которые отвечают за обеспечение жизненных потребностей граждан, не решают эти проблемы. Отсюда такой результат. Недоверие к локальной власти, которое переносится на федеральную». Политолог отмечает и нарастание недовольства на данной территории. «Обратите внимание, сначала мы фиксировали недовольство в Тараскуле, теперь ситуация получила развитие в Малых Акиярах. Причем здесь градус недовольства существенно выше», — подчеркнул Шуклин.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров