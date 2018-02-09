В Петербурге вспыхнул автобус с пассажирами. ВИДЕО

04:57 09 февраля 2018 0

Автобус вспыхнул неподалеку от остановки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вечером 8 февраля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга почти дотла сгорел пассажирский автобус. Находившиеся внутри люди успели выскочить из салона до того, как его охватило пламя.

Пожар произошел на Малой Балканской улице примерно в 22:20. Огонь, как пишет «Фонтанка», возник в задней части автобуса, а вскоре охватил отсек двигателя и заднюю часть салона. Все пассажиры, как рассказали агентству в «Пассажиравтотранс», успели эвакуироваться. Никто из них не пострадал.