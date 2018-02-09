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09 февраля 2018
17:30  09 февраля 2018 0

Женщина заплатила липовому интернет-магазину за дешевый айфон. Обманутых уже сотни, полиция бессильна. ФОТО

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Аферисты «работают» уже несколько лет, полиция бессильнаФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Кургана из-за своей доверчивости стала жертвой мошенников. Елена надеялась купить Apple iPhone 8 64 ГБ за 40 тысяч рублей, но в итоге осталась и без денег, и без нового телефона. Свою историю женщина рассказала «URA.RU».

«В всплывающих окнах я увидела рекламу екатеринбургского интернет-магазина по адресу apple-ekb.store, где предлагают новые айфоны дешевле, чем у других. Дешевизна объясняется отсутствием НДС. Позвонила по указанному номеру, ответил сильно картавящий мужчина, я еще подумала, зачем за телефон посадили человека с таким дефектом речи», — рассказала «URA.RU» Елена.

Женщина оформила заказ, перечислила на указанный счет деньги. Сначала ей сообщили, что нужной модели нет, но есть схожая, потом нашлись другие причины — обычная переписка в таких случаях. В конце концов, Елене сообщили, что телефон передан в службу доставки. Последний разговор после оплаты насторожил покупательницу. Во время разговора она спросила картавого собеседника, как его зовут. Он довольно резко ответил: «Меня не надо звать, я сам могу прийти». После этого связь оборвалась, и с тех пор женщина ни разу не смогла дозвониться по указанному номеру.

«Я попросила брата, который живет в Екатеринбурге, сходить в магазин по указанному на сайте адресу. Над ним в итоге посмеялись. Сначала ему сказали, да, мол, приезжайте. А когда он туда приехал, оказалось, что там никакого магазина нет. Брат снова им позвонил. На этот раз картавый послал его матерно и добавил, что его все равно никогда не найдут», — добавила Елена.

Сейчас Елена вместе со своим юристом пишет заявление в полицию. Через Интернет она решила поискать информацию об этом магазине, и оказалось, что есть целый форум, посвященный ему. На нем сотни обманутых людей из разных городов страны. Оказалось, что мошенники «работают» как минимум с 2016 года, периодически меняют адреса сайта (аpple-com.su, аpple-sr.ru и другие). Люди пишут, что обращались в полицию, но сыщики не могут найти аферистов. Редакции «URA.RU» комментарий в полиции пока получить не удалось.

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Фото: «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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