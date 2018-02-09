{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Курганской области
17:41  09 февраля 2018 0

В Зауралье мать накормила умирающего младенца кашей вместо того, чтобы отвезти в больницу

Клипарт. Детское насилие, страх, жертва, детские игрушки, боль, насилие, расчлененка, куклы, детское насилие, кукла, издевательство
Смертью ребенка заинтересовались следственные органыФото: Анна Майорова © URA.RU

В Каргапольском районе Курганской области скончался полуторамесячный ребенок. Он умер в ночь на 9 февраля. Мать вовремя не заметила у малыша пневмонию, пишут в социальных сетях жители поселка Красный Октябрь.

«Семья неблагополучная, многодетная. У горе-мамаши вроде девять детей (она сама не знает точно). Как показало вскрытие, ребенок умер от пневмонии в собственном доме. Как говорят очевидцы, когда ребенок умирал, его мамаша подумала, что он хочет кушать, и накормила его кашей с ложки для детей с шести месяцев», — поделился анонимный пользователь в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган». Автор записи добавил, что в семье осталось еще три маленьких ребенка, за жизни которых переживают односельчане. «Местные органы опеки бездействуют», — уточнил аноним.

В СУ СК РФ по Курганской области «URA.RU» пояснили, что по факту гибели младенца ведется доследственная проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение. На момент публикации материала получить комментарий в отделе опеки и попечительства администрации Каргапольского района корреспонденту агентства не удалось — на звонки там не ответили.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров