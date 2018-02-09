В Зауралье мать накормила умирающего младенца кашей вместо того, чтобы отвезти в больницу

В Каргапольском районе Курганской области скончался полуторамесячный ребенок. Он умер в ночь на 9 февраля. Мать вовремя не заметила у малыша пневмонию, пишут в социальных сетях жители поселка Красный Октябрь.
«Семья неблагополучная, многодетная. У горе-мамаши вроде девять детей (она сама не знает точно). Как показало вскрытие, ребенок умер от пневмонии в собственном доме. Как говорят очевидцы, когда ребенок умирал, его мамаша подумала, что он хочет кушать, и накормила его кашей с ложки для детей с шести месяцев», — поделился анонимный пользователь в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган». Автор записи добавил, что в семье осталось еще три маленьких ребенка, за жизни которых переживают односельчане. «Местные органы опеки бездействуют», — уточнил аноним.
В СУ СК РФ по Курганской области «URA.RU» пояснили, что по факту гибели младенца ведется доследственная проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение. На момент публикации материала получить комментарий в отделе опеки и попечительства администрации Каргапольского района корреспонденту агентства не удалось — на звонки там не ответили.