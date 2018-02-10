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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:02  10 февраля 2018 5

После изменений во внешности Орбакайте стала копией Распутиной. ФОТО

Фотографию, которую обсуждают поклонники, Орбакайте сделала в ТаллинеФото: страница Орбакайте в Instagram

Поклонники Кристины Орбакайте считают, что певица стала похожа на Машу Распутину в молодости. Такие комментарии подписчики оставляют под свежей фотографией артистки в Instagram. Снимок был сделан перед концертом в Таллине. На нем Орбакайте позирует вместе с Григорием Лепсом и Виктором Дробышем.

Портал «Дни.ру» предположил, что внешность певицы переменилась из-за появившейся у нее челки. На эти же изменения обратили внимание поклонники. «Совсем не узнаю Орбакайте», «Маша Распутина в молодости — одно лицо», «Может ракурс такой, но это уже не Кристина», «У Кристины снова челка, как обычно очень хорошо», «Постарела», — написали фоловеры в комментариях под фото.

Ранее мать Кристины Орбакайте, примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото без макияжа, чтобы удовлетворить любопытство своих поклонников. Почти все подписчики Пугачевой пришли в восторг и заметили, что их любимица отлично выглядит, пишет Nation News.

Виктор Дорофеев
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