После изменений во внешности Орбакайте стала копией Распутиной. ФОТО

Поклонники Кристины Орбакайте считают, что певица стала похожа на Машу Распутину в молодости. Такие комментарии подписчики оставляют под свежей фотографией артистки в Instagram. Снимок был сделан перед концертом в Таллине. На нем Орбакайте позирует вместе с Григорием Лепсом и Виктором Дробышем.
Портал «Дни.ру» предположил, что внешность певицы переменилась из-за появившейся у нее челки. На эти же изменения обратили внимание поклонники. «Совсем не узнаю Орбакайте», «Маша Распутина в молодости — одно лицо», «Может ракурс такой, но это уже не Кристина», «У Кристины снова челка, как обычно очень хорошо», «Постарела», — написали фоловеры в комментариях под фото.
Ранее мать Кристины Орбакайте, примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала в Instagram фото без макияжа, чтобы удовлетворить любопытство своих поклонников. Почти все подписчики Пугачевой пришли в восторг и заметили, что их любимица отлично выглядит, пишет Nation News.