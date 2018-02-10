По уральскому городу бегает дикая рысь. ВИДЕО

Жители Березовского в Свердловской области встревожены роликом, опубликованным в соцсетях. На видео видно, как по улицам города бродит крупный хищник, в котором опознали рысь.
«Сегодня ночью в центре города на Театральной, 22 удалось заснять на мобильный, как рысь разгуливает по городу», — такой подписью сопроводили кадры в паблике «Берёзовский. Новости золотого города» во «ВКонтакте». Видеоролик немедленно собрал массу комментариев.
«В восьмидесятых годах в Шиловке они баранов валили только в путь»; «Хотя рысь из семейства кошачьих, на видео животное передвигается и совершает движения, не свойственные кошкам в нашем обычном понимании. Это самая настоящая рысь»; «Если бы со мной кто-то пошел, я бы пошла ловить, одной страшно. Ее сдать надо куда-то, а то ничем хорошим не закончится»; «Конец печальный будет в итоге, если не поймать. Животное молодое, подросток, кушать хочет, но пока боится всего в городе, в итоге охотится начнет на все, что меньше ее, собак, кошек, не дай Бог людей», — пишут комментаторы.
Визиты лесных кошек в города не редкость на Урале. Так, в августе прошлого года рысь заметили в городском парке Ханты-Мансийска, а в январе рысь устроила переполох в закрытом городе в Свердловской области — жители Новоуральска также смогли заснять ее на видео. В Ирбите хищницу подобрали уже умирающей, а жителей города Чусовой Пермского края от попытки поближе познакомиться со зверем несколько раз предостерегало МЧС.
Видео: Век телевидения
Сельские жители, между тем, далеко не столь толерантны к лесным хищникам. Целый ряд деревень в Свердловской области, как сообщало «URA.RU», буквально терроризируют волчьи стаи.