Венедиктов обвинил Украину в уничтожении российского Ан-148

Известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обвинил Украину в том, что катастрофа Ан-148 в Подмосковье стала возможным в результате теракта. Такое заявление журналист сделал в ходе развернувшейся полемики в сети Twitter.
«Не удивлюсь, если самолет проходил ремонтные работы на Украине в последние три месяца, — написал Венедиктов в одном из комментариев. — Тогда и заложили бомбу».
При этом официальный Киев уже выразил соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатсрофе. С соответсвующим заявлением выступил глава укаринского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы», — написал глава украинского МИДа в сети Twitter. Как передает RT, с соболезнованиями выступили главы Армении, Греции, Чехии; внешнеполитические ведомства Израиля, Швеции, Норвегии; глава Европарламента, мэр Риги.
Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Домодедово в Орск, исчез с экранов радаров через несколько минут после взлета. Вскоре в Раменском районе Московской области были обнаружены его обломки. На борту лайнера находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Между тем, в сети появилась получасовая аудиозапись, на которой диспетчеры безуспешно пытаются связаться с экипажем Ан-148.