{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На борту находились более 70 человек
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:33  12 февраля 2018 0

Венедиктов обвинил Украину в уничтожении российского Ан-148

Обломки самолета были обнаружены спустя час после того, как дайнер исчез с экранов радаровФото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
все новости сюжета

Известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обвинил Украину в том, что катастрофа Ан-148 в Подмосковье стала возможным в результате теракта. Такое заявление журналист сделал в ходе развернувшейся полемики в сети Twitter.

Фото: скриншот комментария Алексея Венедиктова в сети Twitter

«Не удивлюсь, если самолет проходил ремонтные работы на Украине в последние три месяца, — написал Венедиктов в одном из комментариев. — Тогда и заложили бомбу».

При этом официальный Киев уже выразил соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатсрофе. С соответсвующим заявлением выступил глава укаринского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы», — написал глава украинского МИДа в сети Twitter. Как передает RT, с соболезнованиями выступили главы Армении, Греции, Чехии; внешнеполитические ведомства Израиля, Швеции, Норвегии; глава Европарламента, мэр Риги.

Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Домодедово в Орск, исчез с экранов радаров через несколько минут после взлета. Вскоре в Раменском районе Московской области были обнаружены его обломки. На борту лайнера находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Между тем, в сети появилась получасовая аудиозапись, на которой диспетчеры безуспешно пытаются связаться с экипажем Ан-148.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров