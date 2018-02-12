На главу клиники, где умер актер Марьянов, завели дело

20:37 12 февраля 2018 2

Марьянов скончался без своевременной госпитализации Фото: Ксения Бик, Facebook

Главное следственное управление СК РФ по Московской области завело уголовное дело на директора реабилитационного центра «Феникс», где с 6 по 15 октября лечился актер Дмитрий Марьянов. Главу клиники подозревают в незаконном оказании медицинских услуг в отсутствии лицензии.

По версии следствия, артисту, несмотря на неоднократные жалобы об ухудшении самочувствия, долгое время не вызывали «скорую», тем самым лишив «своевременной и квалифицированной помощи». По информации сайта «Подмосковье сегодня», вызов машины скорой помощи был обработан в соответствии с регламентом, без нарушений. В заявлении регионального управления СК РФ также указано, что актеру в «Фениксе» внутримышечно вводили препараты, которые отпускаются только по рецепту врача, не выясняя наличие у него противопоказаний или заболеваний, пишет телеканал 360.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в крови скончавшегося актера нашли сильнодействующие препараты. Судмедэкспертиза показала, что их вводили артисту в течение нескольких дней перед смертью. Дмитрий Марьянов умер 15 октября во время прохождения реабилитационного курса лечения после очередного запоя.