{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,02
Динамика за 2 недели
Евро 71,25
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
20:37  12 февраля 2018 2

На главу клиники, где умер актер Марьянов, завели дело

Марьянов скончался без своевременной госпитализацииФото: Ксения Бик, Facebook

Главное следственное управление СК РФ по Московской области завело уголовное дело на директора реабилитационного центра «Феникс», где с 6 по 15 октября лечился актер Дмитрий Марьянов. Главу клиники подозревают в незаконном оказании медицинских услуг в отсутствии лицензии.

По версии следствия, артисту, несмотря на неоднократные жалобы об ухудшении самочувствия, долгое время не вызывали «скорую», тем самым лишив «своевременной и квалифицированной помощи». По информации сайта «Подмосковье сегодня», вызов машины скорой помощи был обработан в соответствии с регламентом, без нарушений. В заявлении регионального управления СК РФ также указано, что актеру в «Фениксе» внутримышечно вводили препараты, которые отпускаются только по рецепту врача, не выясняя наличие у него противопоказаний или заболеваний, пишет телеканал 360.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в крови скончавшегося актера нашли сильнодействующие препараты. Судмедэкспертиза показала, что их вводили артисту в течение нескольких дней перед смертью. Дмитрий Марьянов умер 15 октября во время прохождения реабилитационного курса лечения после очередного запоя.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров