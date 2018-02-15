Интересы жильцов многоквартирных домов будут представлять делегаты

06:49 15 февраля 2018 0

У собственников квартир появится возможность выбирать делегатов, которые будут голосовать на собраниях за них Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У собственников квартир появится возможность выбирать делегатов, которые будут голосовать за них на собраниях и представлять их интересы. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесение соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ.

Владельцы квартир смогут проводить общие собрания жильцов в форме конференций. Это значительно упростит организацию собраний жильцов многоквартирных домов. Срок действия полномочий представителя будет варьироваться от трех до семи лет. В любой момент делегата можно будет заменить или отозвать, но выбирать придется также, как и раньше, на общем собрании.

Как сообщают «Известия», идею поддержали эксперты, которые обратили внимание на то, что помочь в решении этой проблемы могло бы электронное голосование.

«Сегодня век интернет-технологий и удаленного доступа. Решить вопрос с кворумом и участием собственников поможет электронное голосование, которое дополнят очное и заочное», — рассказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов домов Московской области Юлия Бекетова.