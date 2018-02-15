13:43 15 февраля 2018 10

Губернатор Комарова на форуме в Сочи представила практику властей ХМАО, признанной лучшей в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проект правительства ХМАО по передаче услуг в сфере соцобслуживания негосударственным поставщикам признан лучшей практикой в федеральном конкурсе. Об этом стало известно во время инвестиционного форума в Сочи, в котором принимает участие губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава ХМАО приняла участие в секции «Лучшие практики социально-экономического развития». Представляя Наталью Комарову, модератор отметил достижения округа в работе над привлечением частных компаний для оказания госуслуг. В числе прочего был представлен проект властей Югры, который касается социальной сферы — округ задействовал негосударственных поставщиков.

«Успех нашего проекта в том, что он комплексный и одинаково применим для любой сферы деятельности. Нам кажется, что именно это — его главная привлекательность, и мы уверены, что он всем пригодится. Если говорить об эффекте, в прошлом году 10% услуг передали негосударственным поставщикам и социально ориентированным некоммерческим организациям», — отметила губернатор Наталья Комарова.

Организаторы отметили не только югорский социальный проект, но и тюменский пошаговый план развития муниципалитетов и челябинскую «Территорию бизнеса». Тюменская область, где реализовали программу «Семь шагов развития экономики муниципальных образований», стала финалистом конкурса лучших региональных практик. Челябинская область и ее губернатор Борис Дубровский получили одобрение «Территории бизнеса» — проекта, который стал многофункциональной площадкой по помощи предпринимателям. По данным «URA.RU», никого из победителей на награждении не было, за исключением Натальи Комаровой, которая, по словам ведущего, находилась «в президиуме».

Как ранее сообщало «URA.RU», губернатор Югры работает на инвестиционном форуме в Сочи. Делегация региона сделает акцент на создании индустриальных парков и на проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства. В рамках деловой программы форума планируется подписать несколько соглашений о сотрудничестве с крупными коммерческими структурами.