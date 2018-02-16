{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На рост явки на выборах президента работают только 3 региона Урала. Как губернаторы слили задание
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 февраля 2018
15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Пермского края
14:27  16 февраля 2018 0

«Реальные пацаны» и посикунчики. Яндекс представил путеводитель по Перми. ВИДЕО

Яндекс создал путеводитель по Перми по запросам пользователейYouTube

«Яндекс» запустил проект путеводителей по России, посвятив первый ролик Перми.Сотрудники компании посмотрели на столицу Прикамья с точки зрения характерных запросов пользователей Сети. Оказалось, что о городе задают около 35 млн вопросов в год.

«Добро пожаловать в город Пермь! Здесь родились „Реальные пацаны“ и чеховские три сестры. Здесь есть река Кама и улицы с очень странными названиями: Ипподромная, Семафорная, улица Массовок и даже самая длинная улица России — Восточный обход, длиной 22 километра», — говорится в ролике «Яндекса».

В путеводителе по Перми поднимается тема блюд, которые готовятся в городе и регионе. Некоторые из них имеют необычные названия. «Посикунчики» — это «нечто среднее между пирожками и жареными пельменями. А разборник — пирог из маленьких булочек с начинкой», — отмечается в путеводителе.

Ролик завершается рассказом о культурной части города. В путеводителе указали музей современного искусства PERMM, Пермский театр оперы и балета, а также Музей пермских древностей, где выставлены доисторические твари. Отмечается, что к выходу готовятся выпуски путеводителей о Калининграде, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Ранее сообщалось, что на Ямале не верят картам «Яндекса».

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров