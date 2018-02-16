«Яндекс» запустил проект путеводителей по России, посвятив первый ролик Перми.Сотрудники компании посмотрели на столицу Прикамья с точки зрения характерных запросов пользователей Сети. Оказалось, что о городе задают около 35 млн вопросов в год.
«Добро пожаловать в город Пермь! Здесь родились „Реальные пацаны“ и чеховские три сестры. Здесь есть река Кама и улицы с очень странными названиями: Ипподромная, Семафорная, улица Массовок и даже самая длинная улица России — Восточный обход, длиной 22 километра», — говорится в ролике «Яндекса».
В путеводителе по Перми поднимается тема блюд, которые готовятся в городе и регионе. Некоторые из них имеют необычные названия. «Посикунчики» — это «нечто среднее между пирожками и жареными пельменями. А разборник — пирог из маленьких булочек с начинкой», — отмечается в путеводителе.
Ролик завершается рассказом о культурной части города. В путеводителе указали музей современного искусства PERMM, Пермский театр оперы и балета, а также Музей пермских древностей, где выставлены доисторические твари. Отмечается, что к выходу готовятся выпуски путеводителей о Калининграде, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Ранее сообщалось, что на Ямале не верят картам «Яндекса».