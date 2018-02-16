Молодым россиянам сильнее грозит нищета, чем пенсионерам

Российским молодым семьям с детьми бедность грозит в большей степени, чем пожилым людям. Об этом в ходе сессии «Серебряная экономика. Созреть для бизнеса» на российском инвестфоруме в Сочи заявил первый замминистра труда и социального развития Алексей Вовченко.
«Риски бедности у нас сейчас среди пожилых не такие высокие. У нас риски бедности колоссально высокие именно у молодых — семей с детьми. Вот это риск бедности номер один, совершенно в другой демографической когорте», — цитирует Вовченко «Интерфакс». По его словам, соцподдержка государства нацелена именно на молодежь. Однако, как подчеркнул чиновник, правительство не намерено отказываться от социальных обязательств и по пенсионному обеспечению.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в прошлом году наиболее высокими риски бедности были также среди семей с детьми школьного возраста. В связи с этим эксперты предположили, что правительству придется выделять больше денег на пособия для детей.