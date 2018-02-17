Российские лыжницы завоевали бронзу в олимпийской эстафете

После восьми дней соревнований у России семь бронзовых медалей и две серебряных
Медальная коллекция сборной России на Олимпиаде в Южной Корее пополнилась — бронзу завоевали российские лыжницы. Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская заняли третье место в эстафете.
Золото в этом виде досталось четверке из Норвегии, серебро — шведкам. Российская команда отстала от победителей на 43,3 секунды, а второму месту уступила 41,3 секунды, пишут «Ведомости».
После восьми дней соревнований у России семь бронзовых медалей и две серебряных. Золотых наград россияне пока не добыли.