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18 февраля 2018
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:40  17 февраля 2018 4

«Обыкновенные дуры!» Поклонники кино просят любимых актрис не ходить на ток-шоу о разводе Джигарханяна

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Личную жизнь актера бурно обсуждают его коллеги по цехуФото: Кадр из фильма «Город Зеро»

В аккаунте Виталины Цымбалюк-Романовский, чей развод с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном стал самой скандальной новостью шоу-бизнеса, появилось обращение от поклонников кино. Зрители требуют от любимых актрис Елены Прокловой, Валентины Титовой и Веры Сотниковой больше не ходить на ток-шоу, посвященные отношениям Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна.

По мнению авторов обращения, участие в подобных ток-шоу показывает всенародно любимых актрис не с лучшей стороны. «Обыкновенные бабы в жизни, и многие из вас, оказывается, дуры!» — пишут пользователи. Комментаторы поста разделяют эту точку зрения, отмечая, что актрисы вынуждены ходить на такие передачи из-за отсутствия ролей в фильмах. Второй причиной называются большие деньги, которые актрисам платят за участие в ток-шоу, пишет «Телепрограмма».

Виктор Жуков
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