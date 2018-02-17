22:40 17 февраля 2018 4

Личную жизнь актера бурно обсуждают его коллеги по цеху Фото: Кадр из фильма «Город Зеро»

В аккаунте Виталины Цымбалюк-Романовский, чей развод с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном стал самой скандальной новостью шоу-бизнеса, появилось обращение от поклонников кино. Зрители требуют от любимых актрис Елены Прокловой, Валентины Титовой и Веры Сотниковой больше не ходить на ток-шоу, посвященные отношениям Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна.

По мнению авторов обращения, участие в подобных ток-шоу показывает всенародно любимых актрис не с лучшей стороны. «Обыкновенные бабы в жизни, и многие из вас, оказывается, дуры!» — пишут пользователи. Комментаторы поста разделяют эту точку зрения, отмечая, что актрисы вынуждены ходить на такие передачи из-за отсутствия ролей в фильмах. Второй причиной называются большие деньги, которые актрисам платят за участие в ток-шоу, пишет «Телепрограмма».