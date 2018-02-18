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18 февраля 2018
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:11  18 февраля 2018 0

Вратарь сборной США восхитился российскими хоккеистами

Хоккей Трактор - Динамо Минск. Новый медиакуб. Челябинск, шайба, вратарь, хоккей
Вратарь сборной США оценил мастерство российских хоккеистовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Голкипер сборной США Райан Запольски, пропустивший в матче с россиянами четыре шайбы, прокомментировал исход встречи, отметив высокий профессионализм хоккеистов из РФ.

«Два из четырёх голов были забиты после шикарных бросков. Только игроки очень высокого уровня могут сделать такое. Я не думаю, что произошло что-то плохое», — приводит RT слова Запольски.

Игра впечатлила и американских болельщиков, которые выразили недовольство тем, что в турнире не участвовали «энхаэловцы»:

«Мои поздравления России! Позор, что здесь нет энхаэловцев. России бы они тоже не помешали. Атмосфера была классной, обе команды источали бешеную энергию. У россиян порядок с физической подготовкой, они нас перебегали. Нам теперь придётся поддерживать Канаду», — рассказали агентству побывавшие на матче болельщицы из США.

В субботу, 17 февраля, сборная России со счетом 4:0 обыграла национальную команду США в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2018.

Сергей Демин
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