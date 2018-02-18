В Киеве здание Россотрудничества забросали камнями и яйцами

Группировка «Организация украинских националистов» напала на здание Россотрудничества и российских банков в Киеве. Радикалы забросали учреждения камнями и яйцами, сообщает РИА «Новости».
Несколько десятков радикалов пришли к зданию Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничества) и забросали его камнями и яйцами, окна облили краской. По пути неонацисты побили окна в отделении украинской «дочки» Сбербанка и в «Альфа-Банке». После этого радикалы колонной отправились на майдан Незалежности.
Это уже не первое нападение украинских неонацистов на здание Россотрудничества в Киеве. Как ранее писало «URA.RU», 17 февраля около 30 украинских радикалов ворвались в помещение и разгромили его. Они сожгли российский флаг и разрисовали чёрной и красной красками стены здания. Полиция Киева демонстративно отказалась защищать офис Россотрудничества, напоминает телеканал 360. Позднее российское посольство на Украине направило в украинский МИД ноту протеста из-за «наглой агрессивной выходки».